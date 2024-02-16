Mental Floss

5-Letter ‘S’ Words to Help You Improve Your Wordle Skills

It’s SCARY how many ‘S’ words are still on the table for Wordle.

By mentalfloss .com

Don't let the Wordle STUMP you.
Don't let the Wordle STUMP you. / Letter blocks edited from: Wordle, Berrely, Wikimedia Commons // Public Domain; (Background): Justin Dodd/Mental Floss
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If you’re searching for a list of five-letter words that start or end with a certain letter, you might be in the middle of a crossword puzzle or a Scrabble match. But chances are much higher that you’re playing Wordle, and you’re simply too stumped to come up with the solution before your six guesses run out.

To save you from a sure loss on a day when the answer starts with the letter S, here are more than 200 common words that it could be. Below that list are all the words starting with S that you should definitely avoid—because they’ve already been the Wordle solution in the past.

5-Letter Words Starting With S That Have Never Been Wordle Solutions

SABER

SABRE

SADLY

SAFER

SALON

SALVE

SALVO

SAMBA

SANDY

SANER

SAPPY

SATIN

SATYR

SAUCE

SAUCY

SAUNA

SAVED

SAVER

SAVOR

SAVOY

SAVVY

SCALA

SCALE

SCALP

SCALY

SCAMP

SCARY

SCENE

SCENT

SCION

SCOFF

SCONE

SCOOP

SCORE

SCOWL

SCREE

SCREW

SCRUM

SCUBA

SEGUE

SEINE

SEIZE

SEMEN

SENSE

SEPIA

SERGE

SERIF

SERUM

SETUP

SEVEN

SEWER

SHACK

SHADE

SHADY

SHAFT

SHAKY

SHALE

SHANK

SHAPE

SHARE

SHARK

SHAVE

SHEAR

SHEEN

SHEEP

SHEER

SHEET

SHEIK

SHELF

SHELL

SHIED

SHINY

SHIRT

SHIVA

SHOAL

SHOCK

SHONE

SHOOK

SHOOT

SHORE

SHORT

SHOUT

SHOVE

SHRED

SHREW

SHUCK

SHUNT

SHUSH

SIDED

SIEVE

SIGMA

SILKY

SILLY

SILVA

SINCE

SINEW

SINUS

SIREN

SIXTH

SIXTY

SIZED

SKATE

SKIER

SKIFF

SKULK

SKULL

SLACK

SLADE

SLAIN

SLANG

SLANT

SLASH

SLAVE

SLEET

SLEPT

SLICE

SLICK

SLIDE

SLIME

SLIMY

SLING

SLINK

SLOOP

SLUNK

SLURP

SLUSH

SLYLY

SMACK

SMELL

SMITH

SMOCK

SMOKE

SMOKY

SMOTE

SNEER

SNIDE

SNIFF

SNIPE

SNOOP

SNORE

SNORT

SNOWY

SNUCK

SNUFF

SOAPY

SOBER

SONAR

SONNY

SOOTY

SORRY

SOUTH

SPANK

SPARE

SPARK

SPASM

SPAWN

SPEAK

SPEAR

SPECK

SPEED

SPELT

SPERM

SPIED

SPIKY

SPILT

SPINE

SPINY

SPITE

SPLIT

SPOIL

SPOOF

SPOOK

SPOOL

SPOON

SPORE

SPORT

SPOUT

SPREE

SPRIG

SPUNK

SPURN

SQUIB

SQUID

STACK

STAIN

STAKE

STALK

STALL

STAMP

STANK

STARE

STARK

STASH

STATE

STAVE

STEAK

STEAL

STEAM

STEEL

STEEP

STEER

STERN

STILT

STINT

STOIC

STOKE

STOOD

STOOP

STORK

STORM

STRAY

STRIP

STRUT

STUCK

STUFF

STUMP

STUNG

STUNK

STUNT

SUAVE

SUEDE

SUING

SUITE

SULLY

SUMAC

SUNNY

SUPER

SUPRA

SURGE

SWAMI

SWAMP

SWARM

SWASH

SWATH

SWEAR

SWELL

SWEPT

SWIFT

SWING

SWIPE

SWISH

SWOON

SWOOP

SWORD

SWORE

SWORN

SWUNG

SYNOD

SYNTH

5-Letter Words Starting With S That Have Already Been Wordle Solutions

SAINT

SALAD

SALSA

SALTY

SASSY

SAUTE

SCALD

SCANT

SCARE

SCARF

SCOLD

SCOPE

SCORN

SCOUR

SCOUT

SCRAM

SCRAP

SCRUB

SEDAN

SEEDY

SERVE

SEVER

SHAKE

SHALL

SHAME

SHARD

SHARP

SHAWL

SHIFT

SHINE

SHIRE

SHIRK

SHORN

SHOWN

SHOWY

SHRUB

SHRUG

SHYLY

SIEGE

SIGHT

SISSY

SKILL

SKIMP

SKIRT

SKUNK

SLATE

SLEEK

SLEEP

SLOPE

SLOSH

SLOTH

SLUMP

SLUNG

SMALL

SMART

SMASH

SMEAR

SMELT

SMILE

SMIRK

SMITE

SNACK

SNAFU

SNAIL

SNAKE

SNAKY

SNARE

SNARL

SNEAK

SNOUT

SOGGY

SOLAR

SOLID

SOLVE

SONIC

SOUND

SOWER

SPACE

SPADE

SPELL

SPEND

SPENT

SPICE

SPICY

SPIEL

SPIKE

SPILL

SPIRE

SPLAT

SPOKE

SPRAY

SPURT

SQUAD

SQUAT

STAFF

STAGE

STAID

STAIR

STALE

STAND

START

STEAD

STEED

STEIN

STICK

STIFF

STILL

STING

STINK

STOCK

STOLE

STOMP

STONE

STONY

STOOL

STORE

STORY

STOUT

STOVE

STRAP

STRAW

STUDY

STYLE

SUGAR

SULKY

SURER

SURLY

SUSHI

SWEAT

SWEEP

SWEET

SWILL

SWINE

SWIRL

SYRUP

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