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Mental Floss

The Cost of College the Year You Were Born

Depending on your age, a year of university tuition might have cost less than a semester of groceries today.
ByNitya Rao
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College students studying on the lawn on campus, 1970.
College students studying on the lawn on campus, 1970. | Willinger/FPG/Hulton Archive/Getty Images

The adage that "education is a privilege" hits differently when you compare what college cost during your favorite Baby Boomer's birth year versus your baby's. In 2025, the annual cost of attending a four-year private college in the United States rose to $60,920. That's more than twice the sticker price of college less than two decades ago, and over three times the inflation-adjusted price of private school half a century ago in 1975.

The Senior Prom-to-Syllabus Week pipeline wasn't always the norm. In the early 20th century, getting a higher education often came down to having the right friends, funds, and features. Then came landmark legislation like the GI Bill in 1944 and the Higher Education Act of 1965, which opened more doors for veterans, women, and minorities and helped turn a college degree into one of the country's biggest paths to upward mobility.

But as enrollment numbers rose, so did tuition costs for public and private universities alike. What used to be an expense manageable with a part-time summer job has evolved into one of the largest financial commitments a family will ever make.

Even '90s nostalgia can't cushion the sticker shock: public college costs rose faster between 1980 and 1990 than in any other decade, jumping over 98% in ten years. To see how we got here, we looked at College Board data on average annual tuition, fees, room, and board at four-year public and private colleges from 1971 through 2025. And you don't have to rely on flashbacks to college calculus to see how much mom’s tuition would cost today—all historical numbers have been adjusted for 2025 inflation.

Here's what four quarters of skipping lectures and lounging around the quad cost the year you arrived.

Note: All figures cover average annual tuition, fees, room, and board at four-year institutions. Inflation-adjusted prices are calculated in 2025 dollars via the College Board.

1971

Private: $2,930 ($18,650 in 2025 dollars)

Public: $1,410 ($8,980 in 2025 dollars)

1972

Private: $3,090 ($19,110 in 2025 dollars)

Public: $1,550 ($9,580 in 2025 dollars)

1973

Private: $3,220 ($18,830 in 2025 dollars)

Public: $1,600 ($9,360 in 2025 dollars)

1974

Private: $3,420 ($17,940 in 2025 dollars)

Public: $1,650 ($8,650 in 2025 dollars)

1975

Private: $3,680 ($17,590 in 2025 dollars)

Public: $1,780 ($8,510 in 2025 dollars)

Jackson Students Socialize In Their Dorm Room
Jackson College students socialize in their dorm room in Medford, Mass., in the mid-1970s. | Spencer Grant/GettyImages

1976

Private: $3,980 ($18,060 in 2025 dollars)

Public: $1,940 ($8,800 in 2025 dollars)

1977

Private: $4,240 ($18,010 in 2025 dollars)

Public: $2,040 ($8,670 in 2025 dollars)

1978

Private: $4,610 ($18,180 in 2025 dollars)

Public: $2,150 ($8,480 in 2025 dollars)

1979

Private: $5,010 ($17,760 in 2025 dollars)

Public: $2,330 ($8,260 in 2025 dollars)

1980

Private: $5,590 ($17,510 in 2025 dollars)

Public: $2,550 ($7,990 in 2025 dollars)

1981

Private: $6,330 ($17,910 in 2025 dollars)

Public: $2,870 ($8,120 in 2025 dollars)

1982

Private: $7,130 ($18,950 in 2025 dollars)

Public: $3,200 ($8,500 in 2025 dollars)

1983

Private: $7,760 ($20,130 in 2025 dollars)

Public: $3,430 ($8,900 in 2025 dollars)

1984

Private: $8,450 ($21,030 in 2025 dollars)

Public: $3,680 ($9,160 in 2025 dollars)

1985

Private: $8,900 ($21,390 in 2025 dollars)

Public: $3,860 ($9,280 in 2025 dollars)

Students at Long Row of Computers
Students at Quinnipiac College use computers in Hamden, Connecticut, in 1983. | Bettmann/GettyImages

1986

Private: $9,850 ($23,310 in 2025 dollars)

Public: $4,050 ($9,580 in 2025 dollars)

1987

Private: $10,460 ($23,820 in 2025 dollars)

Public: $4,200 ($9,560 in 2025 dollars)

1988

Private: $11,660 ($25,490 in 2025 dollars)

Public: $4,460 ($9,750 in 2025 dollars)

1989

Private: $12,560 ($26,160 in 2025 dollars)

Public: $4,720 ($9,830 in 2025 dollars)

1990

Private: $13,480 ($26,780 in 2025 dollars)

Public: $5,070 ($10,070 in 2025 dollars)

1991

Private: $14,190 ($26,990 in 2025 dollars)

Public: $5,450 ($10,370 in 2025 dollars)

1992

Private: $15,030 ($27,720 in 2025 dollars)

Public: $5,830 ($10,750 in 2025 dollars)

1993

Private: $15,800 ($28,350 in 2025 dollars)

Public: $6,210 ($11,140 in 2025 dollars)

1994

Private: $16,500 ($28,810 in 2025 dollars)

Public: $6,620 ($11,560 in 2025 dollars)

1995

Private: $17,380 ($29,530 in 2025 dollars)

Public: $6,740 ($11,450 in 2025 dollars)

Students Listening to Chemistry Lecture
College students listen to a lecture on the University of California, San Diego campus in 1997. | David Butow/GettyImages

1996

Private: $18,360 ($30,300 in 2025 dollars)

Public: $7,140 ($11,780 in 2025 dollars)

1997

Private: $19,360 ($31,250 in 2025 dollars)

Public: $7,470 ($12,060 in 2025 dollars)

1998

Private: $20,460 ($32,480 in 2025 dollars)

Public: $7,770 ($12,340 in 2025 dollars)

1999

Private: $21,480 ($33,390 in 2025 dollars)

Public: $8,080 ($12,560 in 2025 dollars)

2000

Private: $22,240 ($33,350 in 2025 dollars)

Public: $8,440 ($12,660 in 2025 dollars)

2001

Private: $23,860 ($34,830 in 2025 dollars)

Public: $9,030 ($13,180 in 2025 dollars)

2002

Private: $24,870 ($35,780 in 2025 dollars)

Public: $9,670 ($13,910 in 2025 dollars)

2003

Private: $26,060 ($36,720 in 2025 dollars)

Public: $10,530 ($14,840 in 2025 dollars)

2004

Private: $27,470 ($37,580 in 2025 dollars)

Public: $11,380 ($15,570 in 2025 dollars)

2005

Private: $28,740 ($38,110 in 2025 dollars)

Public: $12,120 ($16,070 in 2025 dollars)

University Quad
Students relax and study on the lawn of a university campus quad in the mid-2000s. | ccahill/GettyImages

2006

Private: $30,500 ($38,830 in 2025 dollars)

Public: $12,840 ($16,350 in 2025 dollars)

2007

Private: $31,990 ($39,790 in 2025 dollars)

Public: $13,560 ($16,870 in 2025 dollars)

2008

Private: $33,800 ($39,810 in 2025 dollars)

Public: $14,370 ($16,930 in 2025 dollars)

2009

Private: $35,070 ($42,190 in 2025 dollars)

Public: $15,240 ($18,340 in 2025 dollars)

2010

Private: $36,470 ($43,340 in 2025 dollars)

Public: $16,180 ($19,230 in 2025 dollars)

2011

Private: $37,970 ($43,550 in 2025 dollars)

Public: $17,160 ($19,680 in 2025 dollars)

2012

Private: $39,450 ($44,620 in 2025 dollars)

Public: $17,820 ($20,150 in 2025 dollars)

2013

Private: $40,960 ($45,430 in 2025 dollars)

Public: $18,380 ($20,390 in 2025 dollars)

2014

Private: $42,450 ($46,170 in 2025 dollars)

Public: $18,930 ($20,590 in 2025 dollars)

2015

Private: $43,880 ($47,640 in 2025 dollars)

Public: $19,570 ($21,250 in 2025 dollars)

Studying In The Library
Students study together inside the Milton S. Eisenhower Library at Johns Hopkins University in 2015. | JHU Sheridan Libraries/Gado/GettyImages

2016

Private: $45,350 ($48,830 in 2025 dollars)

Public: $20,150 ($21,700 in 2025 dollars)

2017

Private: $47,000 ($49,750 in 2025 dollars)

Public: $20,790 ($22,010 in 2025 dollars)

2018

Private: $48,290 ($49,650 in 2025 dollars)

Public: $21,400 ($22,000 in 2025 dollars)

2019

Private: $49,870 ($62,810 in 2025 dollars)

Public: $21,950 ($27,640 in 2025 dollars)

2020

Private: $50,640 ($62,930 in 2025 dollars)

Public: $22,310 ($27,730 in 2025 dollars)

2021

Private: $51,740 ($61,420 in 2025 dollars)

Public: $22,720 ($26,970 in 2025 dollars)

2022

Private: $54,030 ($59,380 in 2025 dollars)

Public: $23,330 ($25,640 in 2025 dollars)

2023

Private: $56,440 ($59,590 in 2025 dollars)

Public: $24,100 ($25,450 in 2025 dollars)

2024

Private: $58,530 ($60,050 in 2025 dollars)

Public: $24,930 ($25,580 in 2025 dollars)

2025

Private: $60,920 ($60,920 in 2025 dollars)

Public: $25,850 ($25,850 in 2025 dollars)

Graduates Celebrate In New York City
NYU graduates celebrate in Washington Square Park in 2022. | Alexi Rosenfeld/GettyImages

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