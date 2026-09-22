The Cost of College the Year You Were Born

The adage that "education is a privilege" hits differently when you compare what college cost during your favorite Baby Boomer's birth year versus your baby's. In 2025, the annual cost of attending a four-year private college in the United States rose to $60,920. That's more than twice the sticker price of college less than two decades ago, and over three times the inflation-adjusted price of private school half a century ago in 1975.
The Senior Prom-to-Syllabus Week pipeline wasn't always the norm. In the early 20th century, getting a higher education often came down to having the right friends, funds, and features. Then came landmark legislation like the GI Bill in 1944 and the Higher Education Act of 1965, which opened more doors for veterans, women, and minorities and helped turn a college degree into one of the country's biggest paths to upward mobility.
But as enrollment numbers rose, so did tuition costs for public and private universities alike. What used to be an expense manageable with a part-time summer job has evolved into one of the largest financial commitments a family will ever make.
Even '90s nostalgia can't cushion the sticker shock: public college costs rose faster between 1980 and 1990 than in any other decade, jumping over 98% in ten years. To see how we got here, we looked at College Board data on average annual tuition, fees, room, and board at four-year public and private colleges from 1971 through 2025. And you don't have to rely on flashbacks to college calculus to see how much mom’s tuition would cost today—all historical numbers have been adjusted for 2025 inflation.
Here's what four quarters of skipping lectures and lounging around the quad cost the year you arrived.
Note: All figures cover average annual tuition, fees, room, and board at four-year institutions. Inflation-adjusted prices are calculated in 2025 dollars via the College Board.
1971
Private: $2,930 ($18,650 in 2025 dollars)
Public: $1,410 ($8,980 in 2025 dollars)
1972
Private: $3,090 ($19,110 in 2025 dollars)
Public: $1,550 ($9,580 in 2025 dollars)
1973
Private: $3,220 ($18,830 in 2025 dollars)
Public: $1,600 ($9,360 in 2025 dollars)
1974
Private: $3,420 ($17,940 in 2025 dollars)
Public: $1,650 ($8,650 in 2025 dollars)
1975
Private: $3,680 ($17,590 in 2025 dollars)
Public: $1,780 ($8,510 in 2025 dollars)
1976
Private: $3,980 ($18,060 in 2025 dollars)
Public: $1,940 ($8,800 in 2025 dollars)
1977
Private: $4,240 ($18,010 in 2025 dollars)
Public: $2,040 ($8,670 in 2025 dollars)
1978
Private: $4,610 ($18,180 in 2025 dollars)
Public: $2,150 ($8,480 in 2025 dollars)
1979
Private: $5,010 ($17,760 in 2025 dollars)
Public: $2,330 ($8,260 in 2025 dollars)
1980
Private: $5,590 ($17,510 in 2025 dollars)
Public: $2,550 ($7,990 in 2025 dollars)
1981
Private: $6,330 ($17,910 in 2025 dollars)
Public: $2,870 ($8,120 in 2025 dollars)
1982
Private: $7,130 ($18,950 in 2025 dollars)
Public: $3,200 ($8,500 in 2025 dollars)
1983
Private: $7,760 ($20,130 in 2025 dollars)
Public: $3,430 ($8,900 in 2025 dollars)
1984
Private: $8,450 ($21,030 in 2025 dollars)
Public: $3,680 ($9,160 in 2025 dollars)
1985
Private: $8,900 ($21,390 in 2025 dollars)
Public: $3,860 ($9,280 in 2025 dollars)
1986
Private: $9,850 ($23,310 in 2025 dollars)
Public: $4,050 ($9,580 in 2025 dollars)
1987
Private: $10,460 ($23,820 in 2025 dollars)
Public: $4,200 ($9,560 in 2025 dollars)
1988
Private: $11,660 ($25,490 in 2025 dollars)
Public: $4,460 ($9,750 in 2025 dollars)
1989
Private: $12,560 ($26,160 in 2025 dollars)
Public: $4,720 ($9,830 in 2025 dollars)
1990
Private: $13,480 ($26,780 in 2025 dollars)
Public: $5,070 ($10,070 in 2025 dollars)
1991
Private: $14,190 ($26,990 in 2025 dollars)
Public: $5,450 ($10,370 in 2025 dollars)
1992
Private: $15,030 ($27,720 in 2025 dollars)
Public: $5,830 ($10,750 in 2025 dollars)
1993
Private: $15,800 ($28,350 in 2025 dollars)
Public: $6,210 ($11,140 in 2025 dollars)
1994
Private: $16,500 ($28,810 in 2025 dollars)
Public: $6,620 ($11,560 in 2025 dollars)
1995
Private: $17,380 ($29,530 in 2025 dollars)
Public: $6,740 ($11,450 in 2025 dollars)
1996
Private: $18,360 ($30,300 in 2025 dollars)
Public: $7,140 ($11,780 in 2025 dollars)
1997
Private: $19,360 ($31,250 in 2025 dollars)
Public: $7,470 ($12,060 in 2025 dollars)
1998
Private: $20,460 ($32,480 in 2025 dollars)
Public: $7,770 ($12,340 in 2025 dollars)
1999
Private: $21,480 ($33,390 in 2025 dollars)
Public: $8,080 ($12,560 in 2025 dollars)
2000
Private: $22,240 ($33,350 in 2025 dollars)
Public: $8,440 ($12,660 in 2025 dollars)
2001
Private: $23,860 ($34,830 in 2025 dollars)
Public: $9,030 ($13,180 in 2025 dollars)
2002
Private: $24,870 ($35,780 in 2025 dollars)
Public: $9,670 ($13,910 in 2025 dollars)
2003
Private: $26,060 ($36,720 in 2025 dollars)
Public: $10,530 ($14,840 in 2025 dollars)
2004
Private: $27,470 ($37,580 in 2025 dollars)
Public: $11,380 ($15,570 in 2025 dollars)
2005
Private: $28,740 ($38,110 in 2025 dollars)
Public: $12,120 ($16,070 in 2025 dollars)
2006
Private: $30,500 ($38,830 in 2025 dollars)
Public: $12,840 ($16,350 in 2025 dollars)
2007
Private: $31,990 ($39,790 in 2025 dollars)
Public: $13,560 ($16,870 in 2025 dollars)
2008
Private: $33,800 ($39,810 in 2025 dollars)
Public: $14,370 ($16,930 in 2025 dollars)
2009
Private: $35,070 ($42,190 in 2025 dollars)
Public: $15,240 ($18,340 in 2025 dollars)
2010
Private: $36,470 ($43,340 in 2025 dollars)
Public: $16,180 ($19,230 in 2025 dollars)
2011
Private: $37,970 ($43,550 in 2025 dollars)
Public: $17,160 ($19,680 in 2025 dollars)
2012
Private: $39,450 ($44,620 in 2025 dollars)
Public: $17,820 ($20,150 in 2025 dollars)
2013
Private: $40,960 ($45,430 in 2025 dollars)
Public: $18,380 ($20,390 in 2025 dollars)
2014
Private: $42,450 ($46,170 in 2025 dollars)
Public: $18,930 ($20,590 in 2025 dollars)
2015
Private: $43,880 ($47,640 in 2025 dollars)
Public: $19,570 ($21,250 in 2025 dollars)
2016
Private: $45,350 ($48,830 in 2025 dollars)
Public: $20,150 ($21,700 in 2025 dollars)
2017
Private: $47,000 ($49,750 in 2025 dollars)
Public: $20,790 ($22,010 in 2025 dollars)
2018
Private: $48,290 ($49,650 in 2025 dollars)
Public: $21,400 ($22,000 in 2025 dollars)
2019
Private: $49,870 ($62,810 in 2025 dollars)
Public: $21,950 ($27,640 in 2025 dollars)
2020
Private: $50,640 ($62,930 in 2025 dollars)
Public: $22,310 ($27,730 in 2025 dollars)
2021
Private: $51,740 ($61,420 in 2025 dollars)
Public: $22,720 ($26,970 in 2025 dollars)
2022
Private: $54,030 ($59,380 in 2025 dollars)
Public: $23,330 ($25,640 in 2025 dollars)
2023
Private: $56,440 ($59,590 in 2025 dollars)
Public: $24,100 ($25,450 in 2025 dollars)
2024
Private: $58,530 ($60,050 in 2025 dollars)
Public: $24,930 ($25,580 in 2025 dollars)
2025
Private: $60,920 ($60,920 in 2025 dollars)
Public: $25,850 ($25,850 in 2025 dollars)