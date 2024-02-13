Mental Floss

5-Letter Words Ending in ‘E’ to Help You Improve Your Wordle Skills

Don’t let DIODE or FUGUE catch you by surprise.

By Ellen Gutoskey

The possibilities aren't endless.
The possibilities aren't endless. / Letter blocks edited from: Wordle, Berrely, Wikimedia Commons // Public Domain; (Background) Justin Dodd/Mental Floss
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If you’re searching for a list of five-letter words that start or end with a certain letter, you might be in the middle of a crossword puzzle or a Scrabble match. But chances are much higher that you’re playing Wordle, and you’re simply too stumped to come up with the solution before your six guesses run out.

To save you from a sure loss on a day when the answer ends with the letter E, here are more than 200 common words that it could be. Below that list are all the words ending in E that you should definitely avoid—because they’ve already been the Wordle solution in the past.

5-Letter Words Ending in E That Have Never Been Wordle Solutions

ABIDE

ABODE

ABUSE

ADAGE

AFIRE

AISLE

ALGAE

AMAZE

AMBLE

AMUSE

ANGLE

ANIME

ANKLE

ARISE

AROSE

AWARE

AWOKE

BARRE

BASTE

BEIGE

BELLE

BIBLE

BILGE

BLADE

BLARE

BLAZE

BORNE

BOULE

BOWIE

BRACE

BRUTE

BUDGE

BUGLE

BULGE

BURKE

BUTTE

CADRE

CARTE

CARVE

CASTE

CEASE

CHASE

CHIDE

CHILE

CHORE

CHOSE

CLONE

CLOVE

CONTE

COPSE

COUPE

CREME

CREPE

CRORE

CRUDE

CURSE

CURVE

CUTIE

CYCLE

DENSE

DEUCE

DIODE

DIRGE

DOLCE

DRAKE

DRAPE

DRONE

DROVE

DUNCE

EAGLE

EERIE

ELATE

ELIDE

ELITE

EMCEE

ENSUE

ERASE

ETUDE

EXILE

FABLE

FALSE

FEMME

FENCE

FIBRE

FLAKE

FLAME

FLUKE

FLUTE

FORCE

FORTE

FUDGE

FUGUE

GABLE

GAFFE

GAUGE

GEESE

GENIE

GLADE

GLARE

GLIDE

GNOME

GRAPE

GRAVE

GRAZE

GROPE

GUILE

GUISE

HALVE

HASTE

HAUTE

HEAVE

HEDGE

HENCE

HODGE

HOMIE

IMAGE

IMBUE

INDIE

ISSUE

JUICE

KNAVE

KNIFE

LADLE

LANCE

LATHE

LEASE

LIEGE

LITHE

LODGE

LOOSE

LOUSE

MANGE

MATTE

MAUVE

MELEE

MERGE

NERVE

NICHE

NIECE

NOOSE

NUDGE

NURSE

OBESE

OLLIE

OMBRE

OPINE

OUNCE

OVATE

OVINE

OZONE

PARSE

PASTE

PAYEE

PENCE

PENNE

PIECE

PLANE

PLUME

POSSE

PRICE

PRONE

PROSE

PRUDE

PRUNE

PULSE

PUREE

PURSE

QUAKE

QUITE

RAISE

REUSE

REVUE

RIDGE

RIFLE

RINSE

ROCHE

SABRE

SALVE

SAUCE

SCALE

SCENE

SCONE

SCORE

SCREE

SEGUE

SEIZE

SENSE

SERGE

SHADE

SHALE

SHAPE

SHARE

SHAVE

SHONE

SHORE

SHOVE

SIEVE

SINCE

SINGE

SKATE

SLADE

SLAVE

SLICE

SLIDE

SLIME

SMOKE

SMOTE

SNIDE

SNIPE

SNORE

SPARE

SPINE

SPITE

SPORE

SPREE

STAKE

STARE

STATE

STAVE

STOKE

SUAVE

SUEDE

SUITE

SURGE

SWIPE

SWORE

TENSE

TEPEE

TERSE

THINE

TITHE

TITLE

TRIBE

TRIPE

TRUCE

TULLE

URINE

UTILE

VALUE

VALVE

VENUE

VERSE

VOGUE

WAIVE

WEAVE

WHITE

WHOLE

WHOSE

5-Letter Words Ending in E That Have Already Been Wordle Solutions

ABASE

ABATE

ABOVE

ACUTE

ADOBE

ADORE

AGAPE

AGATE

AGILE

AGREE

ALIKE

ALIVE

ALONE

AMPLE

ANODE

APPLE

ARGUE

ASIDE

ATONE

AWAKE

AZURE

BADGE

BARGE

BATHE

BELIE

BINGE

BIOME

BLAME

BLOKE

BOOZE

BRAKE

BRAVE

BRIBE

BRIDE

BRINE

BROKE

CABLE

CACHE

CANOE

CAUSE

CHAFE

CHIME

CHOKE

CHUTE

CLOSE

CRANE

CRATE

CRAVE

CRAZE

CRIME

CRONE

DANCE

DELVE

DODGE

DRIVE

ELOPE

ELUDE

ERODE

EVADE

EVOKE

FARCE

FLARE

FLUME

FORGE

FRAME

FROZE

GAUZE

GENRE

GLAZE

GLOBE

GLOVE

GOOSE

GORGE

GOUGE

GRACE

GRADE

GRATE

GRIME

GRIPE

GROVE

GUIDE

HINGE

HORDE

HORSE

HOUSE

INANE

IRATE

JUDGE

LAPSE

LARGE

LATTE

LEAVE

LEDGE

LUNGE

MAIZE

MAPLE

MASSE

MAYBE

MIDGE

MINCE

MOOSE

MOUSE

MOVIE

NAIVE

NOBLE

NOISE

OLIVE

OXIDE

PAUSE

PEACE

PHASE

PHONE

PIQUE

PIXIE

PLACE

PLATE

POISE

PRIDE

PRIME

PRIZE

PROBE

PROVE

PURGE

QUEUE

QUOTE

RANGE

RHYME

ROGUE

ROUGE

ROUSE

ROUTE

RUPEE

SAUTE

SCARE

SCOPE

SERVE

SHAKE

SHAME

SHINE

SHIRE

SIEGE

SLATE

SLOPE

SMILE

SMITE

SNAKE

SNARE

SOLVE

SPACE

SPADE

SPICE

SPIKE

SPIRE

SPOKE

STAGE

STALE

STOLE

STONE

STORE

STOVE

STYLE

SWINE

TABLE

TASTE

TEASE

THEME

THERE

THESE

THOSE

THREE

THYME

TILDE

TRACE

TRADE

TRICE

TRITE

TROPE

TROVE

TWICE

TWINE

UNCLE

UNDUE

UNITE

UNTIE

USAGE

VAGUE

VERGE

VERVE

VOICE

WASTE

WEDGE

WHALE

WHERE

WHILE

WHINE

WINCE

WORSE

WRITE

WROTE

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