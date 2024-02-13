5-Letter Words Ending in ‘E’ to Help You Improve Your Wordle Skills
Don’t let DIODE or FUGUE catch you by surprise.
If you’re searching for a list of five-letter words that start or end with a certain letter, you might be in the middle of a crossword puzzle or a Scrabble match. But chances are much higher that you’re playing Wordle, and you’re simply too stumped to come up with the solution before your six guesses run out.
To save you from a sure loss on a day when the answer ends with the letter E, here are more than 200 common words that it could be. Below that list are all the words ending in E that you should definitely avoid—because they’ve already been the Wordle solution in the past.
5-Letter Words Ending in E That Have Never Been Wordle Solutions
ABIDE
ABODE
ABUSE
ADAGE
AFIRE
AISLE
ALGAE
AMAZE
AMBLE
AMUSE
ANGLE
ANIME
ANKLE
ARISE
AROSE
AWARE
AWOKE
BARRE
BASTE
BEIGE
BELLE
BIBLE
BILGE
BLADE
BLARE
BLAZE
BORNE
BOULE
BOWIE
BRACE
BRUTE
BUDGE
BUGLE
BULGE
BURKE
BUTTE
CADRE
CARTE
CARVE
CASTE
CEASE
CHASE
CHIDE
CHILE
CHORE
CHOSE
CLONE
CLOVE
CONTE
COPSE
COUPE
CREME
CREPE
CRORE
CRUDE
CURSE
CURVE
CUTIE
CYCLE
DENSE
DEUCE
DIODE
DIRGE
DOLCE
DRAKE
DRAPE
DRONE
DROVE
DUNCE
EAGLE
EERIE
ELATE
ELIDE
ELITE
EMCEE
ENSUE
ERASE
ETUDE
EXILE
FABLE
FALSE
FEMME
FENCE
FIBRE
FLAKE
FLAME
FLUKE
FLUTE
FORCE
FORTE
FUDGE
FUGUE
GABLE
GAFFE
GAUGE
GEESE
GENIE
GLADE
GLARE
GLIDE
GNOME
GRAPE
GRAVE
GRAZE
GROPE
GUILE
GUISE
HALVE
HASTE
HAUTE
HEAVE
HEDGE
HENCE
HODGE
HOMIE
IMAGE
IMBUE
INDIE
ISSUE
JUICE
KNAVE
KNIFE
LADLE
LANCE
LATHE
LEASE
LIEGE
LITHE
LODGE
LOOSE
LOUSE
MANGE
MATTE
MAUVE
MELEE
MERGE
NERVE
NICHE
NIECE
NOOSE
NUDGE
NURSE
OBESE
OLLIE
OMBRE
OPINE
OUNCE
OVATE
OVINE
OZONE
PARSE
PASTE
PAYEE
PENCE
PENNE
PIECE
PLANE
PLUME
POSSE
PRICE
PRONE
PROSE
PRUDE
PRUNE
PULSE
PUREE
PURSE
QUAKE
QUITE
RAISE
REUSE
REVUE
RIDGE
RIFLE
RINSE
ROCHE
SABRE
SALVE
SAUCE
SCALE
SCENE
SCONE
SCORE
SCREE
SEGUE
SEIZE
SENSE
SERGE
SHADE
SHALE
SHAPE
SHARE
SHAVE
SHONE
SHORE
SHOVE
SIEVE
SINCE
SINGE
SKATE
SLADE
SLAVE
SLICE
SLIDE
SLIME
SMOKE
SMOTE
SNIDE
SNIPE
SNORE
SPARE
SPINE
SPITE
SPORE
SPREE
STAKE
STARE
STATE
STAVE
STOKE
SUAVE
SUEDE
SUITE
SURGE
SWIPE
SWORE
TENSE
TEPEE
TERSE
THINE
TITHE
TITLE
TRIBE
TRIPE
TRUCE
TULLE
URINE
UTILE
VALUE
VALVE
VENUE
VERSE
VOGUE
WAIVE
WEAVE
WHITE
WHOLE
WHOSE
5-Letter Words Ending in E That Have Already Been Wordle Solutions
ABASE
ABATE
ABOVE
ACUTE
ADOBE
ADORE
AGAPE
AGATE
AGILE
AGREE
ALIKE
ALIVE
ALONE
AMPLE
ANODE
APPLE
ARGUE
ASIDE
ATONE
AWAKE
AZURE
BADGE
BARGE
BATHE
BELIE
BINGE
BIOME
BLAME
BLOKE
BOOZE
BRAKE
BRAVE
BRIBE
BRIDE
BRINE
BROKE
CABLE
CACHE
CANOE
CAUSE
CHAFE
CHIME
CHOKE
CHUTE
CLOSE
CRANE
CRATE
CRAVE
CRAZE
CRIME
CRONE
DANCE
DELVE
DODGE
DRIVE
ELOPE
ELUDE
ERODE
EVADE
EVOKE
FARCE
FLARE
FLUME
FORGE
FRAME
FROZE
GAUZE
GENRE
GLAZE
GLOBE
GLOVE
GOOSE
GORGE
GOUGE
GRACE
GRADE
GRATE
GRIME
GRIPE
GROVE
GUIDE
HINGE
HORDE
HORSE
HOUSE
INANE
IRATE
JUDGE
LAPSE
LARGE
LATTE
LEAVE
LEDGE
LUNGE
MAIZE
MAPLE
MASSE
MAYBE
MIDGE
MINCE
MOOSE
MOUSE
MOVIE
NAIVE
NOBLE
NOISE
OLIVE
OXIDE
PAUSE
PEACE
PHASE
PHONE
PIQUE
PIXIE
PLACE
PLATE
POISE
PRIDE
PRIME
PRIZE
PROBE
PROVE
PURGE
QUEUE
QUOTE
RANGE
RHYME
ROGUE
ROUGE
ROUSE
ROUTE
RUPEE
SAUTE
SCARE
SCOPE
SERVE
SHAKE
SHAME
SHINE
SHIRE
SIEGE
SLATE
SLOPE
SMILE
SMITE
SNAKE
SNARE
SOLVE
SPACE
SPADE
SPICE
SPIKE
SPIRE
SPOKE
STAGE
STALE
STOLE
STONE
STORE
STOVE
STYLE
SWINE
TABLE
TASTE
TEASE
THEME
THERE
THESE
THOSE
THREE
THYME
TILDE
TRACE
TRADE
TRICE
TRITE
TROPE
TROVE
TWICE
TWINE
UNCLE
UNDUE
UNITE
UNTIE
USAGE
VAGUE
VERGE
VERVE
VOICE
WASTE
WEDGE
WHALE
WHERE
WHILE
WHINE
WINCE
WORSE
WRITE
WROTE