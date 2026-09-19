The Most Popular Baby Names the Year You Were Born

When the teacher called your name during elementary school roll call, did they add the first letter of your last name? If so, it probably didn’t take long to realize that you shared a name with another student, or even a few. This was no accident.
Each year, one boy’s name and one girl’s name rank as the most popular. These names appear and disappear with changing trends, sometimes making a comeback from the last century or entering the charts for the first time.
Some names stay at the top for years, while others spend only a single year in the spotlight. For a long stretch, Michael was the most popular boy’s name, until Jacob took over and held the top spot throughout the 2000s. The same goes for girls. Jennifer dominated for years, with a few Ashleys and Jessicas sprinkled in.
Whether your parents chose an unconventional name with a special meaning or followed naming trends, each year had its own popular pick. No matter how common, your name is uniquely yours and reflects your personality!
Here's the most popular baby name in the year you were born, according to Reader's Digest.
THE MOST POPULAR BABY NAME THE YEAR YOU WERE BORN
1950
Girl: Linda
Boy: James
1951
Girl: Linda
Boy: James
1952
Girl: Linda
Boy: James
1953
Girl: Mary
Boy: Robert
1954
Girl: Mary
Boy: Michael
1955
Girl: Mary
Boy: Michael
1956
Girl: Mary
Boy: Michael
1957
Girl: Mary
Boy: Michael
1958
Girl: Mary
Boy: Michael
1959
Girl: Mary
Boy: Michael
1960
Girl: Mary
Boy: David
1961
Girl: Mary
Boy: Michael
1962
Girl: Lisa
Boy: Michael
1963
Girl: Lisa
Boy: Michael
1964
Girl: Lisa
Boy: Michael
1965
Girl: Lisa
Boy: Michael
1966
Girl: Lisa
Boy: Michael
1967
Girl: Lisa
Boy: Michael
1968
Girl: Lisa
Boy: Michael
1969
Girl: Lisa
Boy: Michael
1970
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1971
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1972
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1973
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1974
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1975
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1976
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1977
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1978
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1979
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1980
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1981
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1982
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1983
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1984
Girl: Jennifer
Boy: Michael
1985
Girl: Jessica
Boy: Michael
1986
Girl: Jessica
Boy: Michael
1987
Girl: Jessica
Boy: Michael
1988
Girl: Jessica
Boy: Michael
1989
Girl: Jessica
Boy: Michael
1990
Girl: Jessica
Boy: Michael
1991
Girl: Ashley
Boy: Michael
1992
Girl: Ashley
Boy: Michael
1993
Girl: Jessica
Boy: Michael
1994
Girl: Jessica
Boy: Michael
1995
Girl: Jessica
Boy: Michael
1996
Girl: Emily
Boy: Michael
1997
Girl: Emily
Boy: Michael
1998
Girl: Emily
Boy: Michael
1999
Girl: Emily
Boy: Jacob
2000
Girl: Emily
Boy: Jacob
2001
Girl: Emily
Boy: Jacob
2002
Girl: Emily
Boy: Jacob
2003
Girl: Emily
Boy: Jacob
2004
Girl: Emily
Boy: Jacob
2005
Girl: Emily
Boy: Jacob
2006
Girl: Emily
Boy: Jacob
2007
Girl: Emily
Boy: Jacob
2008
Girl: Emma
Boy: Jacob
2009
Girl: Isabella
Boy: Jacob
2010
Girl: Isabella
Boy: Jacob