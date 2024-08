Who Wrote It: Edgar Allan Poe or Emo Band?

<section data-block="MultipleChoice"><h3>“And I know in my heart we all die / Like the day and the night / Like the sun in the sky”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“And all I loved, I loved alone”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“I stand amid the roar of a surf-tormented shore”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Exhale, another wasted breath / Again it goes unnoticed”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Come, let the burial rite be read / The funeral song be sung / An anthem for the queenliest dead / That ever died so young”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“ ... Years of love have been forgot in the hatred of a minute”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“I felt that I breathed an atmosphere of sorrow”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Lay still, like the dead / From the razor to the rosary / We could lose ourselves / And paint these walls in pitchfork red”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Never to suffer would never to have been blessed”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“And all of the corpses / Walk step by step / To the rhythm of their once beating hearts”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Deep in earth my love is lying / And I must weep alone”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Every moment of the night / Forever changing places / And they put out the starlight / With the breath from their pale faces”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Dressed in a fashion that’s fitting to the inconsistencies of my moods”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Leave my loneliness unbroken”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“String from your tether unwinds / Up and outward to bind / I was spinning free / With a little sweet and simple numbing me”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Die young and save yourself”</h3><ul><li>Edgar Allan Poe</li><li>Emo Band</li></ul></section>