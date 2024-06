Quiz: Can You Guess the Popular Book Based on its Obscure Subtitle?

<section data-block="MultipleChoice"><h3>The Modern Prometheus</h3><ul><li>Frankenstein by Mary Shelley</li><li>Ben-Hur by Lew Wallace</li><li>Doctor Zhivago by Boris Pasternak</li><li>Siddhartha by Hermann Hesse</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The Children’s Crusade: A Duty-Dance With Death</h3><ul><li>Slaughterhouse-Five by Kurt Vonnegut</li><li>Lord of the Flies by William Golding</li><li>A Clockwork Orange by Anthony Burgess</li><li>The Red Badge of Courage by Stephen Crane</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The Parish Boy’s Progress</h3><ul><li>The Prince and the Pauper by Mark Twain</li><li>Oliver Twist by Charles Dickens</li><li>Tom Jones by Henry Fielding</li><li>Go Tell It On the Mountain by James Baldwin</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>A Study of Provincial Life</h3><ul><li>Swann’s Way by Marcel Proust</li><li>Ulysses by James Joyce</li><li>Middlemarch by George Eliot</li><li>Mrs. Dalloway by Virginia Woolf</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>A Savage Journey to the Heart of the American Dream</h3><ul><li>The Jungle by Upton Sinclair</li><li>Fear and Loathing in Las Vegas by Hunter S. Thompson</li><li>My Ántonia by Willa Cather</li><li>Atlas Shrugged by Ayn Rand</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>What You Will</h3><ul><li>The Idiot by Fyodor Dostoevsky</li><li>Things Fall Apart by Chinua Achebe</li><li>All the King’s Men by Robert Penn Warren</li><li>Twelfth Night by William Shakespeare</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The Saga of an American Family</h3><ul><li>Roots by Alex Haley</li><li>The Grapes of Wrath by John Steinbeck</li><li>The Sound and the Fury by William Faulkner</li><li>Gone With the Wind by Margaret Mitchell</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>A Pure Woman Faithfully Represented</h3><ul><li>Moll Flanders by Daniel Defoe</li><li>Tess of the d’Urbervilles by Thomas Hardy</li><li>Madame Bovary by Gustave Flaubert</li><li>Anna Karenina by Leo Tolstoy</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>A Novel Without a Hero</h3><ul><li>Vanity Fair by William Makepeace Thackeray</li><li>The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde</li><li>The Catcher in the Rye by J.D. Salinger</li><li>The Stranger by Albert Camus</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>A Romance of Exmoor</h3><ul><li>Lady Chatterley’s Lover by D.H. Lawrence</li><li>Wuthering Heights by Emily Brontë</li><li>Lorna Doone by R.D. Blackmore</li><li>Persuasion by Jane Austen</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Life Among the Lowly</h3><ul><li>Uncle Tom’s Cabin by Harriet Beecher Stowe</li><li>Animal Farm by George Orwell</li><li>The Color Purple by Alice Walker</li><li>Native Son by Richard Wright</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>His Grooms and Companions</h3><ul><li>Black Beauty by Anna Sewell</li><li>Waiting for Godot by Samuel Beckett</li><li>Ethan Frome by Edith Wharton</li><li>Tarzan of the Apes by Edgar Rice Burroughs</li></ul></section>