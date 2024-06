<section data-block="TextEntry"><h3>1. The nation of Burkina Faso was formerly named for the “Upper” part of what African river?</h3><ul><li>VOLTA</li><li>THE VOLTA</li><li>THE VOLTA RIVER</li><li>VOLTA RIVER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What Ojibwe word for “his clan kinship” has entered English to mean any spirit being or object of symbolic meaning?</h3><ul><li>TOTEM</li><li>TOTEMS</li><li>A TOTEM</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. Writing in Punch, Douglas Jerrold influentially described the Great Exhibition of 1851 as having “a palace of” what substance?</h3><ul><li>CRYSTAL</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What letter of the band name Blue Oyster Cult is styled with a gratuitous “heavy metal umlaut” above it?</h3><ul><li>O</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What means “never having to say you’re sorry,” according to novelist and screenwriter Erich Segal?</h3><ul><li>LOVE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;VOLTA&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;TOTEM&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;CRYSTAL&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;O&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;LOVE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>CIRQUE DU SOLEIL SHOWS</li><li>CIRQUE DU SOLEIL</li></ul></section>