<section data-block="TextEntry"><h3>1. Which Muppet Show character was based on Keith Moon of The Who?</h3><ul><li>ANIMAL</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What word is commonly used in the Milwaukee and St. Louis regions in place of "pop," which is ubiquitous in the rest of the Midwest?</h3><ul><li>SODA</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What common pet was once believed to be a subspecies of the Prussian carp?</h3><ul><li>GOLDFISH</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What's the name of the title king of Daventry in the original King's Quest video games?</h3><ul><li>GRAHAM</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What famously opulent hotel brand inspired a hit song by Irving Berlin?</h3><ul><li>RITZ</li><li>THE RITZ</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><ul><li>CRACKERS</li><li>CRACKER</li></ul></section>