<section data-block="TextEntry"><h3>1. In 2023, the Consumer Product Safety Commission raised a kerfuffle when it suggested it might ban what common kitchen appliances?</h3><ul><li>GAS STOVES</li><li>GAS STOVE</li><li>GAS RANGE</li><li>GAS RANGES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. Which U.S. state borders both the Great Lakes and the Atlantic Ocean?</h3><ul><li>NEW YORK</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What was the name of the seven Italian-born brothers whose company sold the first hydrotherapy pump in the 1950s?</h3><ul><li>JACUZZI</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. Which branch of the U.S. military was founded on the same day as the CIA?</h3><ul><li>THE AIR FORCE</li><li>AIR FORCE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What 2021 movie, Steven Spielberg’s first musical, did the director dedicate to his late father?</h3><ul><li>WEST SIDE STORY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: small&quot;&gt;GAS STOVES&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;NEW YORK&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;JACUZZI&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;THE AIR FORCE&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;WEST SIDE STORY&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>ALL HAVE JETS</li><li>JETS</li><li>JET</li></ul></section>