<section data-block="TextEntry"><h3>1. What oil and gas giant developed the fuel additive "Techron" and merged with Texaco in 2001?</h3><ul><li>CHEVRON</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What stationery item does FaberCastell make in 19 levels of hardness, ranging from 8B to 6H?</h3><ul><li>PENCIL</li><li>PENCILS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In Lewis Carroll's poem, what kind of animal tells his Carpenter friend about "shoes and ships and sealing-wax," "cabbages and kings"?</h3><ul><li>WALRUS</li><li>THE WALRUS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What part of a motorcycle can be customized by installing the "ape hanger" type?</h3><ul><li>HANDLEBAR</li><li>THE HANDLEBAR</li><li>HANDLEBARS</li><li>THE HANDLEBARS</li><li>HANDLE BAR</li><li>HANDLE BARS</li><li>THE HANDLE BAR</li><li>THE HANDLE BARS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What stereotyped "yellow peril" villain did Christopher Lee play on-screen in five 1960s movies?</h3><ul><li>FU MANCHU</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><ul><li>STYLES OF MUSTACHE</li><li>MUSTACHE</li><li>MOUSTACHE</li><li>MUSTACHES</li><li>MOUSTACHES</li></ul></section>