<section data-block="TextEntry"><h3>1. What type of English folk dancing takes its name from the medieval Muslim peoples of Spain and northern Africa?</h3><ul><li>MORRIS</li><li>MORRIS DANCING</li><li>MORRIS DANCE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What was the middle name of comedian Jacob Cohen, who used it as part of his stage name on hit albums like No Respect?</h3><ul><li>RODNEY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. America’s most-produced tank, the World War II-era M4, was better known by what nickname, after a Civil War general?</h3><ul><li>SHERMAN</li><li>THE SHERMAN</li><li>SHERMAN TANK</li><li>THE SHERMAN TANK</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. Which Peanuts kid joined the comic strip in 1968, after a schoolteacher wrote to Charles Schulz suggesting a Black character?</h3><ul><li>FRANKLIN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What hit 2008 film starred Will Smith as an amnesiac L.A. superhero?</h3><ul><li>HANCOCK</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px&quot;&gt;MORRIS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;RODNEY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;SHERMAN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;FRANKLIN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;HANCOCK&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>SIGNERS OF THE DECLARATION OF INDEPENDENCE</li><li>DECLARATION</li><li>DECLARATION OF INDEPENDENCE</li></ul></section>