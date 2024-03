<section data-block="TextEntry"><h3>1. In what movie did Al Pacino and Robert De Niro first appear on screen together, since they shared no scenes in The Godfather Part II?</h3><ul><li>HEAT</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. To avoid telegraphic ambiguities during World War I, what word was used in cables to indicate the end of a sentence?</h3><ul><li>STOP</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What gift does the lion seek from the Wizard in The Wonderful Wizard of Oz?</h3><ul><li>COURAGE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. In an 1874 cartoon called “The Third-term Panic,” Thomas Nast first used an elephant to represent what organization?</h3><ul><li>THE REPUBLICAN PARTY</li><li>REPUBLICANS</li><li>REPUBLICAN</li><li>REPUBLICAN PARTY</li><li>GOP</li><li>THE GOP</li><li>G.O.P.</li><li>THE G.O.P.</li><li>G. O. P.</li><li>THE G. O. P.</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. In the 1848 manifesto that famously begins, “A spectre is haunting Europe,” what is that spectre?</h3><ul><li>COMMUNISM</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px&quot;&gt;HEAT&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;STOP&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;COURAGE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;THE REPUBLICAN PARTY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;COMMUNISM&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>THINGS SYMBOLIZED BY THE COLOR RED</li><li>RED</li></ul></section>