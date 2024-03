<section data-block="TextEntry"><h3>1. What horror classic of 1818 begins with the Milton quote, “Did I request thee, Maker, from my clay to mould me Man?”</h3><ul><li>FRANKENSTEIN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What Spike Lee movie about an interracial romance was the film debut of both Halle Berry and Queen Latifah?</h3><ul><li>JUNGLE FEVER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. On July 23, 1962, the first satellite of what name beamed live TV images of the Statue of Liberty and the Eiffel Tower across the Atlantic?</h3><ul><li>TELSTAR</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. A spirit must contain a minimum of 51% percent blue agave to legally be called what?</h3><ul><li>TEQUILA</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What surfing term meaning “fall off your board” inspired an ABC game show set on “the World’s Largest Obstacle Course”?</h3><ul><li>WIPE OUT</li><li>WIPEOUT</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px&quot;&gt;FRANKENSTEIN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;JUNGLE FEVER&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;TELSTAR&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;TEQUILA&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;WIPEOUT&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>INSTRUMENTAL HIT SINGLES</li><li>INSTRUMENTAL</li><li>INSTRUMENT</li><li>INSTRUMENTS</li></ul></section>