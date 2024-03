<section data-block="TextEntry"><h3>1. Which Disney princess discovered Sisu, the fabled “last dragon” of Kumandra?</h3><ul><li>RAYA</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What FX sitcom starring Mark Duplass and Nick Kroll followed a group of six fantasy football-playing friends in Chicago?</h3><ul><li>THE LEAGUE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. Due to tiebreak rules, what unit of tennis play once reached a record 11 hours, 5 minutes at Wimbledon in 2010?</h3><ul><li>MATCH</li><li>A MATCH</li><li>THE MATCH</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. The types of synovial joint in the human body are saddle, planar, pivot, condyloid, ball-and-socket, and what sixth type, found in the elbow and knee?</h3><ul><li>HINGE</li><li>HINGES</li><li>HINGE JOINT</li><li>HINGE JOINTS</li><li>THE HINGE</li><li>THE HINGES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. Which of the three categories of campfire-building wood is the smallest, smaller than kindling and fuel?</h3><ul><li>TINDER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px&quot;&gt;RAYA&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;THE LEAGUE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;MATCH&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;HINGE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;TINDER&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>DATING APPS</li><li>DATING</li><li>DATE</li></ul></section>