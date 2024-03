<section data-block="TextEntry"><h3>1. In the Qu’ran, whom does Allah command “do not approach this tree, lest you should be among the wrongdoers”?</h3><ul><li>ADAM</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. The origins of aspirin lie in salicin, a compound taken from, and named for, the bark of which tree?</h3><ul><li>WILLOW</li><li>THE WILLOW</li><li>WILLOW TREE</li><li>WILLOW TREES</li><li>THE WILLOW TREE</li><li>THE WILLOW TREES</li><li>WILLOWS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In the classic The Simpsons cliffhanger “Who Shot Mr. Burns?,” which member of the Simpson family did the title deed?</h3><ul><li>MAGGIE</li><li>MAGGIE SIMPSON</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. Which Greek god, despite his misshapen legs, was married to Aphrodite, the goddess of beauty?</h3><ul><li>HEPHAESTUS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What Lancashire-born singer did Vanity Fair dub “the Pope of Mope” in 1992?</h3><ul><li>MORRISSEY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;ADAM&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;WILLOW&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;MAGGIE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;HEPHAESTUS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;MORRISSEY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>SMITHS</li><li>SMITH</li><li>ALL SMITHS</li></ul></section>