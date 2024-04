<section data-block="TextEntry"><h3>1. Rome and Constantinople both anciently claimed to be cities built on seven what?</h3><ul><li>HILLS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. Kanye West sampled a 1971 James Bond theme for his 2005 hit about what exports “from Sierra Leone”?</h3><ul><li>DIAMONDS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In what Netflix series did Ali Wong and Steven Yeun get into the title clash outside a “Forsters” home improvement store?</h3><ul><li>BEEF</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. The 1981 death of fullback Enzo Montemurro led to the discovery of “second impact syndrome” after someone suffers two what?</h3><ul><li>CONCUSSIONS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. Psychologists Leopold Szondi, Eldon Wonderlic, and Hermann Rorschach are best known for creating namesake what?</h3><ul><li>TESTS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;HILLS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;DIAMONDS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;BEEF&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;CONCUSSIONS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;TESTS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>ALL ARE GRADED</li><li>GRADE</li><li>GRADES</li><li>GRADED</li><li>GRADING</li></ul></section>