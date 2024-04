<section data-block="TextEntry"><h3>1. What TV show’s protagonist follows the “Code of Harry,” which includes rules like “Don’t get caught” and “targets must be killers”?</h3><ul><li>DEXTER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. Which Crayola crayon, retired in 1990, combined the two colors of the armies in the U.S. Civil War?</h3><ul><li>BLUE GRAY</li><li>BLUE-GRAY</li><li>BLUE GREY</li><li>BLUE-GREY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In 1664, a new British colony won from New Netherland was named after what island in the English Channel?</h3><ul><li>JERSEY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What Sanskrit word for the ultimate reality of the universe is also used for the highest, priestly class in Hindu society?</h3><ul><li>BRAHMAN</li><li>BRAHMIN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What is the sports mascot of the University of Texas at Austin, currently embodied by Bevo XV?</h3><ul><li>LONGHORN</li><li>LONGHORNS</li><li>THE LONGHORN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;DEXTER&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;BLUE GRAY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;JERSEY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;BRAHMAN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;LONGHORN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>BREEDS OF CATTLE</li><li>CATTLE</li><li>COW</li><li>COWS</li><li>BULL</li><li>BULLS</li></ul></section>