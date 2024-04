<section data-block="TextEntry"><h3>1. What region of the Colorado Plateau lends its name to a granite-and-bronze “quadripoint” monument run by the Navajo Nation?</h3><ul><li>FOUR CORNERS</li><li>THE FOUR CORNERS</li><li>4 CORNERS</li><li>THE 4 CORNERS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What merchant dictated his account of his famous travels while stuck in a Genoan prison in the 1290s?</h3><ul><li>MARCO POLO</li><li>POLO</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. Co-star Robert Culp scripted the first episode of what 1960s TV drama, the first to feature a Black lead actor?</h3><ul><li>I SPY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What European landmark, its city’s busiest point at the turn of the 20th century, was rebuilt in Lake Havasu City, Arizona in 1968?</h3><ul><li>LONDON BRIDGE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. Which Kurt Vonnegut novel imagines a dangerous new polymorph of water called “ice-nine”?</h3><ul><li>CAT’S CRADLE</li><li>CATS CRADLE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;FOUR CORNERS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;MARCO POLO&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;I SPY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;LONDON BRIDGE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;CAT&#039;S CRADLE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>CHILDREN&#039;S GAMES</li><li>GAME</li><li>GAMES</li><li>KIDS&#039; GAME</li><li>KIDS&#039; GAMES</li></ul></section>