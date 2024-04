<section data-block="TextEntry"><h3>1. In British thriller novels, adventurer Hugh Drummond was better known by the name of what dog breed?</h3><ul><li>BULLDOG</li><li>BULLDOGS</li><li>THE BULLDOG</li><li>BULL DOG</li><li>BULL DOGS</li><li>THE BULL DOG</li><li>THE BULL DOGS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. In languages such as German, what North American animal is appropriately called a “washing bear”?</h3><ul><li>RACCOON</li><li>RACCOONS</li><li>THE RACCOON</li><li>A RACCOON</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In an award-winning 2020 documentary, what kind of animal was the “teacher” of South African diver Craig Foster?</h3><ul><li>OCTOPUS</li><li>AN OCTOPUS</li><li>THE OCTOPUS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. Until 1999, NASA was still flying the SR-71, a reconnaissance jet whose dark camouflage led to it being nicknamed what?</h3><ul><li>BLACKBIRD</li><li>THE BLACKBIRD</li><li>BLACK BIRD</li><li>THE BLACK BIRD</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. The oosik, considered a totem by Native Alaskan people, is the baculum, or penis bone, of what large mammal?</h3><ul><li>WALRUS</li><li>THE WALRUS</li><li>A WALRUS</li><li>WALRUSES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;BULLDOG&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;RACCOON&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;OCTOPUS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;BLACKBIRD&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;WALRUS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>ANIMALS IN THE TITLES OF BEATLES SONGS</li><li>ANIMALS IN THE TITLES OF THE BEATLES SONGS</li><li>ANIMALS IN BEATLES SONGS</li><li>BEATLES SONGS</li><li>THE BEATLES</li><li>BEATLES</li></ul></section>