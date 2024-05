<section data-block="TextEntry"><h3>1. According to playwright William Congreve, what “hath charms to soothe the savage breast”?</h3><ul><li>MUSIC</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. Sixteen million U.S. prescriptions are written every year for what palindromic anxiety med, also known as alprazolam?</h3><ul><li>XANAX</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What color is paired with blue in the official colors of Notre Dame, UCLA, and Navy football?</h3><ul><li>GOLD</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What food comes to us from the Aztec “xocolatl,” which they believed was a gift from the god Quetzalcoatl?</h3><ul><li>CHOCOLATE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. On what 1970s sitcom did Billy Crystal play Jodie Dallas, one of the first gay characters on American TV?</h3><ul><li>SOAP</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;MUSIC&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;XANAX&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;GOLD&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;CHOCOLATE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;SOAP&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>THINGS THAT COME IN BARS</li><li>BAR</li><li>BARS</li></ul></section>