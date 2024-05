<section data-block="TextEntry"><h3>1. Who was the first English king to rule both Scotland (as the sixth king of that name) and England (as the first)?</h3><ul><li>JAMES</li><li>KING JAMES</li><li>JAMES I</li><li>JAMES VI</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What state holds the U.S. snowfall record, with 95 feet falling one winter on Mount Baker in the Cascade range?</h3><ul><li>WASHINGTON</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In 1983, Madonna “took some time to celebrate” what first hit single of hers, originally the B-side of “Lucky Star”?</h3><ul><li>HOLIDAY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. In what 2002 Al Pacino movie about a virtual actress was the title character secretly played by Canadian model Rachel Roberts?</h3><ul><li>SIMONE</li><li>S1M0NE</li><li>S1MONE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What was the maiden name of Rose Kennedy, matriarch of the Kennedy clan?</h3><ul><li>FITZGERALD</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;JAMES&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;WASHINGTON&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;HOLIDAY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;SIMONE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;FITZGERALD&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>JAZZ VOCALISTS</li><li>JAZZ</li></ul></section>