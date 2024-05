<section data-block="TextEntry"><h3>1. Who’s the only NBA player to score 3000 points in a season since Wilt Chamberlain retired?</h3><ul><li>MICHAEL JORDAN</li><li>JORDAN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. Whose iconic couch, now on display in a London museum, was a gift from his client Madame Benvenisti around 1890?</h3><ul><li>SIGMUND FREUD</li><li>FREUD</li><li>FREUD&#039;S</li><li>SIGMUND FREUD&#039;S</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What world leader, then still in office, won the 1953 Nobel Prize in Literature for works like his six-part The Second World War?</h3><ul><li>WINSTON CHURCHILL</li><li>CHURCHILL</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. The stuffed duck on TV’s You Bet Your Life was nicknamed “Julius,” also the real name of what comedian who hosted the show?</h3><ul><li>GROUCHO MARX</li><li>GROUCHO</li><li>MARX</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. Whom did the CIA try to assassinate 638 times, according to his former counter-intelligence chief Fabián Escalante?</h3><ul><li>FIDEL CASTRO</li><li>CASTRO</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;MICHAEL JORDAN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;SIGMUND FREUD&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;WINSTON CHURCHILL&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;GROUCHO MARX&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;FIDEL CASTRO&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>FAMOUS CIGAR SMOKERS</li><li>CIGAR SMOKERS</li><li>CIGAR</li><li>CIGARS</li></ul></section>