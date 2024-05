<section data-block="TextEntry"><h3>1. In what breakout hit does Ginuwine advertise for a partner “who knows how to ride without even falling off”?</h3><ul><li>PONY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What kind of cheese is used on a Big Mac?</h3><ul><li>AMERICAN</li><li>AMERICAN CHEESE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. The enzyme bromelain, used in meat tenderizer, is extracted from what fruit, the only food crop in the bromeliad family?</h3><ul><li>PINEAPPLE</li><li>PINEAPPLES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What time is defined as a civilization-ending catastrophe on the Bulletin of the Atomic Scientists’ “Doomsday Clock”?</h3><ul><li>MIDNIGHT</li><li>12 MIDNIGHT</li><li>12:00 MIDNIGHT</li><li>12 AM</li><li>12:00 AM</li><li>12 A.M.</li><li>12:00 A.M.</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. In Pixar’s Turning Red, Mei can transform into the “red” species of what animal?</h3><ul><li>PANDA</li><li>THE PANDA</li><li>A PANDA</li><li>RED PANDA</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px&quot;&gt;PONY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;AMERICAN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;PINEAPPLE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;MIDNIGHT&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px&quot;&gt;PANDA&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>WORDS BEFORE “EXPRESS”</li><li>WORDS BEFORE &#039;EXPRESS&#039;</li><li>WORDS BEFORE EXPRESS</li><li>EXPRESS</li></ul></section>