<section data-block="TextEntry"><h3>1. What has been the middle name of 223 murderers, according to an index kept by News of the Weird columnist Chuck Shepherd?</h3><ul><li>WAYNE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What “is the mother of invention,” according to ancients back to Aesop?</h3><ul><li>NECESSITY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What is Indiana Jones’s real first name, which explains why his dad calls him “Junior”?</h3><ul><li>HENRY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What general and future presidential hopeful led the Rough Riders in 1898, with Theodore Roosevelt as his second in command?</h3><ul><li>LEONARD WOOD</li><li>WOOD</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What was the name of the Dixon company’s iconic yellow #2 pencil, after the upstate New York site of its graphite processing?</h3><ul><li>TICONDEROGA</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p><ol><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px">WAYNE</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">NECESSITY</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">HENRY</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">LEONARD WOOD</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">TICONDEROGA</span></p></li></ol></p><ul><li>HISTORIC FORTS</li><li>FORT</li><li>FORTS</li></ul></section>