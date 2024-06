<section data-block="TextEntry"><h3>1. What city got its first major pro sports franchise in 1979 when the New Orleans Jazz moved there?</h3><ul><li>SALT LAKE CITY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What river is crossed by the Arlington Memorial Bridge, which connects the Lincoln Memorial to the nearby national cemetery?</h3><ul><li>POTOMAC</li><li>THE POTOMAC</li><li>THE POTOMAC RIVER</li><li>POTOMAC RIVER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In what city could you sample 60 exotic soda flavors at the World of Coca-Cola museum?</h3><ul><li>ATLANTA</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. In a 1984 film, what city does Detroit cop Axel Foley visit to solve a friend’s murder?</h3><ul><li>BEVERLY HILLS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. Orlando, Florida, is the seat of what jurisdiction that, just like the California one of the same name, boasts a Disney theme park?</h3><ul><li>ORANGE COUNTY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p><ol><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">SALT LAKE CITY</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">POTOMAC</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">ATLANTA</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">BEVERLY HILLS</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">ORANGE COUNTY</span></p></li></ol></p><ul><li>THE REAL HOUSEWIVES OF… LOCATIONS</li><li>THE REAL HOUSEWIVES</li><li>HOUSEWIVES</li><li>REAL HOUSEWIVES LOCATIONS</li><li>REAL HOUSEWIVES</li></ul></section>