<section data-block="TextEntry"><h3>1. What country shares the summit of Mount Everest with its neighbor Nepal?</h3><ul><li>CHINA</li><li>PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA </li><li>THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. Which stadium was home to Ted Williams’s final career at-bat, a solo home run?</h3><ul><li>FENWAY PARK</li><li>FENWAY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What rock band’s album covers have pictured subjects like an optical prism, a stuntman on fire, and Battersea Power Station?</h3><ul><li>PINK FLOYD</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. Which of the so-called “Five Good Emperors” visited almost every Roman province during his constant travels?</h3><ul><li>HADRIAN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What nursery rhyme is the source of the title of the Pulitzer-winning novel All the King’s Men?</h3><ul><li>HUMPTY DUMPTY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p><ol><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">CHINA</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">FENWAY PARK</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">PINK FLOYD</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">HADRIAN</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">HUMPTY DUMPTY</span></p></li></ol></p><ul><li>ALL HAVE A FAMOUS WALL</li><li>WALL</li><li>WALLS</li></ul></section>