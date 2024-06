<section data-block="TextEntry"><h3>1. In 1976, who instituted the policy banning beards and long hair among New York Yankees ballplayers?</h3><ul><li>GEORGE STEINBRENNER</li><li>STEINBRENNER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What’s the only letter that begins more than one of the names of the planets in the Solar System?</h3><ul><li>M</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What sitcom character used his catchphrase “That’s what she said!” 35 times over the years?</h3><ul><li>MICHAEL SCOTT</li><li>SCOTT</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What fabric’s handwoven “Harris” type must, by law, come from the Outer Hebrides of Scotland?</h3><ul><li>TWEED</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. In his 1975 song “Tenth Avenue Freeze-Out,” “Bad Scooter” is the alter ago of what rock star of the same initials?</h3><ul><li>BRUCE SPRINGSTEEN</li><li>SPRINGSTEEN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;GEORGE STEINBRENNER&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;M&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;MICHAEL SCOTT&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;TWEED&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;BRUCE SPRINGSTEEN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>BOSSES</li><li>BOSS</li></ul></section>