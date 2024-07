<section data-block="TextEntry"><h3>1. What term, familiar to baseball pitchers, does the U.S. Coast Guard use for all its commissioned vessels?</h3><ul><li>CUTTER</li><li>CUTTERS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. In a dream described in Genesis chapter 28, Jacob sees what object “set up on the earth, and the top of it reached to heaven”?</h3><ul><li>A LADDER</li><li>LADDER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. Odysseus stuffs his sailors’ ears with wax to protect them from the seductive song of what Mediterranean menace?</h3><ul><li>SIREN</li><li>THE SIRENS</li><li>SIRENS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What medieval word for leg coverings still means “trousers” in German today, but refers to stockings in English?</h3><ul><li>HOSE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. In a 1961 movie, what kind of dogs were Pongo, Perdita, Patch, Rolly, and Lucky, among others?</h3><ul><li>DALMATIANS</li><li>DALMATIAN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;CUTTERS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;A LADDER&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;SIRENS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;HOSE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;DALMATIANS&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>FOUND ON A FIRE ENGINE</li><li>FIRE</li><li>FIRES</li><li>FIRE ENGINE</li><li>FIRE ENGINES</li></ul></section>