<section data-block="TextEntry"><h3>1. What Dennis Weaver thriller about a menacing truck was the first movie ever directed by Steven Spielberg?</h3><ul><li>DUEL</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. Fed up with fractious meetings, in 1876 a U.S. Army engineer in San Francisco published what book of parliamentary procedure?</h3><ul><li>ROBERT'S RULES OF ORDER</li><li>ROBERTS RULES OF ORDER</li><li>ROBERT'S RULES</li><li>ROBERTS RULES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. When Andy Warhol moved his New York studio to 231 East 47th Street, he named it after what type of building?</h3><ul><li>FACTORY</li><li>THE FACTORY</li><li>A FACTORY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. In 1973, Swanson hired "Mean" Joe Greene to promote its new, larger TV dinner brand aimed at what kind of diner?</h3><ul><li>HUNGRY MAN</li><li>HUNGRY MEN</li><li>HUNGRY-MAN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. How long after its birth is the first Apgar score assigned to an infant?</h3><ul><li>ONE MINUTE</li><li>A MINUTE</li><li>1 MINUTE</li><li>MINUTE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What's the Kennection?</h3><ul><li>ALL HAVE SECONDS</li><li>SECOND</li><li>SECONDS</li></ul></section>