<section data-block="TextEntry"><h3>1. “Prominences” are filaments of plasma that have been seen shooting out up to half a million miles above the surface of what?</h3><ul><li>THE SUN</li><li>SUN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What bird’s “egg” is sometimes used as a term for computer malware, since the bird is a brood parasite that invades other nests?</h3><ul><li>CUCKOO</li><li>THE CUCKOO</li><li>A CUCKOO</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. Which resident of the Hundred Acre Wood has the front door of his burrow blocked by an overfed Winnie-the-Pooh?</h3><ul><li>RABBIT</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What 1960s TV show featured celebrity look-alikes such as Ed Sullystone, Ann-Margrock, and Perry Masonry?</h3><ul><li>THE FLINTSTONES</li><li>FLINTSTONES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. “Your luck just ran out” was the tagline for what horror movie, in which Warwick Davis from Willow menaced a young Jennifer Aniston?</h3><ul><li>LEPRECHAUN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;SUN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;CUCKOO&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;RABBIT&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;THE FLINTSTONES&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;LEPRECHAUN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>BREAKFAST CEREAL MASCOTS</li><li>CEREAL MASCOTS</li><li>BREAKFAST CEREAL</li><li>CEREAL</li></ul></section>