<section data-block="TextEntry"><h3>1. What other pair of cards, besides eights, was in the fabled “dead man’s” poker hand associated with Wild Bill Hickok?</h3><ul><li>ACES</li><li>TWO ACES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. In Peggy Lee’s signature song, what ailment does she suffer from “when you kiss me” or “hold me tight”?</h3><ul><li>FEVER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In a nod to classical mythology, which planet’s bright spots are named for the word “snake” in various languages?</h3><ul><li>MERCURY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. The bobcat is the smallest species of what wild cat, once widespread in Europe but “missing” from Britain since medieval times?</h3><ul><li>LYNX</li><li>THE LYNX</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. Tesla’s Nevada “Gigafactory” for batteries is located, appropriately enough, just outside what neighbor city of Reno?</h3><ul><li>SPARKS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p><ol><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">ACES</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">FEVER</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">MERCURY</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">LYNX</span></p></li><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt">SPARKS</span></p></li></ol></p><ul><li>WNBA TEAM NAMES</li><li>WNBA</li><li>WNBA TEAMS</li></ul></section>