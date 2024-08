<section data-block="TextEntry"><h3>1. What’s the name of the Grinch’s dog, who pulls his sleigh when he steals Christmas?</h3><ul><li>MAX</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What North American carnivore, Canis latrans, appears in Navajo myth as the trickster hero who created the Milky Way?</h3><ul><li>COYOTE</li><li>THE COYOTE</li><li>COYOTES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What was the common name, honoring its Austrian inventor, for the Parabellum pistol used by the German Army in both world wars?</h3><ul><li>LUGER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. On what Hulu series did Elle Fanning’s 18th-century character pee on wheat to find out if she was pregnant?</h3><ul><li>THE GREAT</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. The mountains that divide Los Angeles from the Mojave Desert are named for which biblical archangel?</h3><ul><li>GABRIEL</li><li>SAN GABRIEL</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;MAX&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;COYOTE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;LUGER&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;THE GREAT&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 10pt&quot;&gt;GABRIEL&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>FAMOUS PETERS</li><li>PETERS</li><li>PETER</li></ul></section>