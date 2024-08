<section data-block="TextEntry"><h3>1. What term for energy points in the body derives from the Sanskrit word for wheel?</h3><ul><li>CHAKRAS</li><li>CHAKRA</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What nickname of NBA star Wilt Chamberlain’s referred not to astronomy, but to his habit of ducking his head to get through doors?</h3><ul><li>THE BIG DIPPER</li><li>BIG DIPPER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. Marcel Proust’s À la recherche du temps perdu (“In Search of Lost Time”) was originally translated into English under what other name?</h3><ul><li>REMEMBRANCE OF THINGS PAST</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. After a 1974 meeting with Harvey Milk, Gilbert Baker designed a new flag based on what symbol from nature?</h3><ul><li>THE RAINBOW</li><li>RAINBOW</li><li>RAINBOWS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. In what song—their only U.S. No. 1—did Barenaked Ladies name-check The X-Files and “Chickity China, the Chinese chicken”?</h3><ul><li>ONE WEEK</li><li>1 WEEK</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What’s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;CHAKRAS&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;THE BIG DIPPER&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;REMEMBRANCE OF THINGS PAST&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;THE RAINBOW&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;ONE WEEK&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>GROUPS OF SEVEN</li><li>GROUPS OF 7</li><li>SEVEN</li><li>7</li></ul></section>