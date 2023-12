<section data-block="TextEntry"><h3>1.&amp;nbsp; In the opening stanza of “The Night Before Christmas,” what kind of animal is specifically not stirring on Christmas Eve?</h3><ul><li>A mouse</li><li>Mouse</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2.&amp;nbsp; Armonk, New York, claims to be the real-life home of the village square and traffic cop mentioned in what 1950 holiday classic sung by Gene Autry?</h3><ul><li>Frosty the Snowman</li><li>Frosty the Snow Man</li><li>Frosty</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3.&amp;nbsp; In A Charlie Brown Christmas, Linus says tells Lucy that when he grows up, he might make his blanket into what?</h3><ul><li>A sport coat</li><li>Sport coat</li><li>Sports coat</li><li>Sport jacket</li><li>Sports jacket</li><li>Sportcoat</li><li>Sportscoat</li><li>Jacket</li><li>Sportsjacket</li><li>Sportjacket</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4.&amp;nbsp; In Die Hard, Hans Gruber and his men discover the “Now I have a machine gun, ho-ho-ho” Santa body inside of what?</h3><ul><li>An elevator</li><li>Elevator</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5.&amp;nbsp; According to poet Clement C. Moore’s description, what part of St. Nicholas’s body shakes when he laughs “like a bowl full of jelly”?</h3><ul><li>Belly</li><li>His belly</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Mouse&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Frosty the Snowman&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Sport coat&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Elevator&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Belly&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>All Have Buttons</li><li>Buttons</li></ul></section>