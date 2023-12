<section data-block="TextEntry"><h3>1.&amp;nbsp; What band devoted 26 minutes of its album Wish You Were Home to a song suite about ex-frontman Syd Barrett?</h3><ul><li>Pink Floyd</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What daytime drama was canceled by CBS in 2009 but still stands as the longest running soap in U.S. history, due to its radio origins?</h3><ul><li>Guiding Light</li><li>The Guiding Light</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What 1977 movie did Pauline Kael pan in The New Yorker as “a box of Cracker Jack which is all prizes … an epic without a dream”?</h3><ul><li>Star Wars</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. By 2011, one-third of all U.S. divorce filings mentioned what website?</h3><ul><li>Facebook</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. The two stripes on what country’s flag symbolize the sky overhead and the abundant wheat fields below?</h3><ul><li>Ukraine</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Pink Floyd&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Guiding Light&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Star Wars&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Facebook&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Ukraine&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>All Dropped an Initial &quot;The&quot;</li><li>The</li></ul></section>