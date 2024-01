<section data-block="TextEntry"><h3>1. A Korean pajeon, a Dutch poffertje, and a Jewish latke are each a type of what food?</h3><ul><li>Pancake</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What term for an explanatory note annotating a text comes from the Greek word for tongue?</h3><ul><li>Gloss</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What type of fluorescent pen was accidentally invented in 1963 by Francis Honn of Carter’s Ink Company?</h3><ul><li>Highlighter</li><li>High Lighter</li><li>Light</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. On what TV show does Jared Harris play Isaac Asimov’s creation Hari Seldon, the inventor of psychohistory?</h3><ul><li>Foundation</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What embarrassed-sounding term is used for American rosé wines like white zinfandel?</h3><ul><li>Blush</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Pancake&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Gloss&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Highlighter&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Foundation&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Blush&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>Kinds of Makeup</li><li>Makeup</li><li>Make up</li><li>Make-up</li></ul></section>