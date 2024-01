<section data-block="TextEntry"><h3>1.&amp;nbsp; What Edna Ferber novel about a family of Texan oil tycoons became James Dean’s last movie in 1956?</h3><ul><li>Giant</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What noble breed of horse is known for its prominent forehead, called a jibbah by the Bedouin?</h3><ul><li>Arabian</li><li>The Arabian</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What’s the name of Napoleon Dynamite’s older brother, an aspiring cage fighter?</h3><ul><li>Kip</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. In American English, a device for transmitting or receiving radio waves is called an “antenna.” What word is used instead in Britain?</h3><ul><li>Aerial</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What German military decoration did the Nazis award only once at its “Grand” level: to Hermann Goering in 1940?</h3><ul><li>Iron Cross</li><li>The Iron Cross</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Giant&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Arabian&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Kip&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Aerial&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;Iron Cross&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>Gymnastics Skills</li><li>Gymnastic</li><li>Gymnastics</li></ul></section>