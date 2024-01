<section data-block="TextEntry"><h3>1. What 1988 Clint Eastwood movie featured a breakout star performance by Forest Whitaker, playing Charlie Parker?</h3><ul><li>BIRD</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. In Matthew 16:18, Jesus renamed his most steadfast disciple Simon &quot;Peter,&quot; meaning what?</h3><ul><li>ROCK</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What bodily secretions are produced by lachrymation?</h3><ul><li>TEARS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What was the maiden name of Joe Biden&#039;s first wife Neilia, a name the couple also gave to their second son?</h3><ul><li>HUNTER</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What fourth-largest Scottish city alliteratively bills itself as a City of &quot;Design&quot; and &quot;Discovery&quot;?</h3><ul><li>DUNDEE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: small&quot;&gt;BIRD&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;ROCK&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;TEARS&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;HUNTER&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;DUNDEE&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>WORDS THAT CAN FOLLOW &quot;CROCODILE&quot;</li><li>CROCODILE</li></ul></section>