<section data-block="TextEntry"><h3>1. What 1988 James Michener bestseller includes retellings of Vitus Bering’s expeditions and the 1804 Battle of Sitka?</h3><ul><li>ALASKA</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. In 1862, Congress chartered the “Union” and “Central” companies of what railroad, which later met at the famous “Golden Spike”?</h3><ul><li>PACIFIC</li><li>PACIFIC RAILROAD</li><li>THE PACIFIC</li><li>THE PACIFIC RAILROAD</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. What does the word “Ben,” from the Gaelic, mean in Scottish place names like Ben Lawers, Ben Macdui, and Ben Nevis?</h3><ul><li>MOUNTAIN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What does the letter ‘C’ stand for in the CPU in your computer?</h3><ul><li>CENTRAL</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What airline, founded by flying ace Eddie Rickenbacker, was still taking reservations the day before it folded in January 1991?</h3><ul><li>EASTERN</li><li>EASTERN AIR LINES</li><li>EASTERN AIRLINES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What's the Kennection?</h3><p><ol><li><p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small">ALASKA</span></p></li><li><p>PACIFIC</p></li><li><p>MOUNTAIN</p></li><li><p>CENTRAL</p></li><li><p>EASTERN</p></li></ol></p><ul><li>U.S. TIME ZONES</li><li>TIME ZONE</li><li>TIMEZONE</li><li>TIME</li></ul></section>