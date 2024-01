<section data-block="TextEntry"><h3>1. Which of Albert Einstein’s organs wound up under a beer cooler in Wichita for many years?</h3><ul><li>BRAIN</li><li>HIS BRAIN</li><li>THE BRAIN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. A 2021 Supreme Court decision granted NIL (name, image, and likeness) rights to every college student who is also a what?</h3><ul><li>ATHLETE</li><li>AN ATHLETE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In what Green Day song does the title neurotic ask, “Do you have the time to listen to me whine”?</h3><ul><li>BASKET CASE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What royal nickname did Robert Young have for his daughter Betty on Father Knows Best?</h3><ul><li>PRINCESS</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. What does the letter ‘C’ stand for in the law enforcement agency NCIS?</h3><ul><li>CRIMINAL</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: small&quot;&gt;BRAIN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;ATHLETE&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;BASKET CASE&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;PRINCESS&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;CRIMINAL&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>THE BREAKFAST CLUB</li><li>BREAKFAST CLUB</li></ul></section>