Quiz: Can You Guess the Book Based on Its Original Title?

<section data-block="MultipleChoice"><h3>At This Point in Time is now known as...</h3><ul><li>A Wrinkle In Time</li><li>Outlander</li><li>All the President's Men</li><li>Fahrenheit 451</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>All’s Well That Ends Well would go on to become…</h3><ul><li>War and Peace</li><li>As I Lay Dying</li><li>Slaughterhouse-Five</li><li>Catch-22</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Today, we know Strangers from Within as…</h3><ul><li>Brave New World</li><li>Stranger in a Strange Land</li><li>Lord of the Flies</li><li>The Forever War</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The Last Man in Europe would eventually be called…</h3><ul><li>I Am Legend</li><li>1984</li><li>A Clockwork Orange</li><li>Brave New World</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>What book was originally called Something That Happened?</h3><ul><li>Of Mice and Men</li><li>Revolutionary Road</li><li>Fight Club</li><li>God Bless You, Mr. Rosewater</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Mistress Mary was the working title for…</h3><ul><li>Lolita</li><li>Little Women</li><li>Wuthering Heights</li><li>The Secret Garden</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>What did First Impressions become?</h3><ul><li>Mrs. Dalloway</li><li>Pride and Prejudice</li><li>Great Expectations</li><li>Jane Eyre</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The Kingdom by the Sea was changed to...</h3><ul><li>Lolita</li><li>The Hobbit</li><li>The Sirens of Titan</li><li>The Drowned World</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Fiesta became which classic?</h3><ul><li>The Sun Also Rises</li><li>Tortilla Flat</li><li>Tropic of Cancer</li><li>On the Road</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The Dead Un-Dead was scrapped in favor of…</h3><ul><li>The Haunting of Hill House</li><li>Frankenstein</li><li>Dracula</li><li>The Turn of the Screw</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Which 20th-century classic was almost called Under the Red, White, and Blue?</h3><ul><li>Bonfire of the Vanities</li><li>The Great Gatsby</li><li>The Fountainhead</li><li>The Catcher in the Rye</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The Strike turned into...</h3><ul><li>The Jungle</li><li>Les Miserables</li><li>The Grapes of Wrath</li><li>Atlas Shrugged</li></ul></section>