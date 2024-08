Can You Solve This Old-Timey Riddle? #1

<section data-block="TextEntry"><h3>Four wings I have,Which swiftly mount on highOn sturdy pinions,Yet I never fly;And tho’ my body often moves around,Upon the self-same spot I’m always found;And, like a nurse who chews the infants’ meat,I chew for man before that he can eat.</h3><p>&lt;p&gt;Write your answer below.&lt;/p&gt;</p><ul><li>A windmill</li><li>Windmill</li><li>Windmills</li><li>Wind Mill</li><li>A wind mill</li><li>Wind Mills</li></ul></section>