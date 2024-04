Quiz: Can You Match the Victorian Slang Term to its Meaning?

<section data-block="MultipleChoice"><h3>A figure of speech used to describe drunken men</h3><ul><li>Afternoonified</li><li>Batty Fang</li><li>Bricky</li><li>Arfarfan&#039;arf</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>A nickname given to a close friend</h3><ul><li>Chuckaboo</li><li>Gigglemug</li><li>Basket of Oranges</li><li>Benjo</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Temporary melancholy</h3><ul><li>Not up to Dick</li><li>Half-rats</li><li>Got the Morbs</li><li>Collie Shangies</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Inferior, noisy singers</h3><ul><li>Sauce Box</li><li>Whooperups</li><li>Church-bells</li><li>Evening wheezes</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Courting which involves hugging”</h3><ul><li>Nanty Narking</li><li>Cop a Mouse</li><li>Doing the Bear</li><li>Nurse the Hoe Handle</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>A verbal attack, generally made via the press</h3><ul><li>Bubble Around</li><li>Dizzy Age</li><li>Enthuzimuzzy</li><li>Mafficking</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>A term for especially tight pants</h3><ul><li>Umble-Cum-stumbles</li><li>Gas-pipes</li><li>Nose Baggers</li><li>Mutton Shunters</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Perfect, complete, unapproachable”</h3><ul><li>Fly Rink</li><li>Daddles</li><li>Podsnappery</li><li>Bang up to the Elephant</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>No appetite</h3><ul><li>Damfino</li><li>Skilamalink</li><li>Orf Chump</li><li>Butter Upon Bacon</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>A type of beard</h3><ul><li>Fifteen Puzzle</li><li>Door-Knocker</li><li>Poked Up</li><li>Bob Tail</li></ul></section>