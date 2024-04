<section data-block="TextEntry"><h3>1. According to the famously unproven Goldbach’s Conjecture, every integer (greater than 2) of what type is the sum of two primes?</h3><ul><li>EVEN</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>2. What’s the name of the cartoon family served by a phalanx of servants including the butler Cadbury and a robot maid named Irona?</h3><ul><li>RICH</li><li>THE RICHES</li><li>RICHES</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>3. In what 1998 hit does Lenny Kravitz want to get away and “see the stars, the Milky Way or even Mars”?</h3><ul><li>FLY AWAY</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>4. What does blue litmus paper do in the presence of an acid?</h3><ul><li>TURN RED</li><li>TURNS RED</li><li>CHANGES TO RED</li><li>RED</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>5. In Procter &amp;amp; Gamble’s familiar shampoo algorithm, what step comes between “lather” and “repeat”?</h3><ul><li>RINSE</li></ul></section><section data-block="TextEntry"><h3>What&#039;s the Kennection?</h3><p>&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;EVEN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;RICH&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;FLY AWAY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;TURN RED&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px&quot;&gt;RINSE&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</p><ul><li>DEFINITIONS FOR “FLUSH”</li><li>FLUSH</li></ul></section>