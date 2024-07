Can You Guess the Historical Serial Killer Based on Their Nickname?

<section data-block="MultipleChoice"><h3>Belle Gunness</h3><ul><li>Bloody Belle</li><li>The Lady Bluebeard</li><li>The Mistress of Murder</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Bela Kiss</h3><ul><li>The Vampire of Cinkota</li><li>The Eyeball Killer</li><li>The Angel-Maker of St. Paul</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>H.H. Holmes</h3><ul><li>The Castle Killer</li><li>The World's Fair Murderer</li><li>The Beast Of Chicago</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Elizabeth Báthory</h3><ul><li>Bloody Beth Báthory</li><li>The Countess of Kills</li><li>The Blood Countess</li><li>Mrs. Dalloway by Virginia Woolf</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Peter Stumpp</h3><ul><li>The Werewolf of Bedburg</li><li>The Bedberg Boogeyman</li><li>The Black Angel of Bedberg</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Lewis Hutchinson</h3><ul><li>The Mad Doctor of Edinburgh Castle</li><li>The Edinburgh Killer</li><li>The Scotland Strangler</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Gesche Margarethe Gottfried</h3><ul><li>The Arsenic Angel</li><li>The Mäusebutter Murderer</li><li>The Angel of Bremen</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Thomas Neill Cream</h3><ul><li>Dr. Death </li><li>The Lambeth Poisoner</li><li>The Strychnine Slayer</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>John, Elvira, John Jr. and Kate Bender</h3><ul><li>The Homestead Killers</li><li>The Bender Butchers</li><li>The Bloody Benders</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Jane Toppan</h3><ul><li>Jolly Jane</li><li>The Old Lady Killer</li><li>Giggling Granny</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>John Lynch</h3><ul><li>The Berrima Axe Murderer</li><li>The New South Wales Slayer</li><li>The Berriman Boogeyman</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>John Jeremiah Garrison Johnson</h3><ul><li>The Liver Butcher</li><li>Liver-Eating Johnson</li><li>The Colorado Liver Eater</li><li>Tarzan of the Apes by Edgar Rice Burroughs</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Lydia Sherman</h3><ul><li>The Derby Devil</li><li>The Derby Poisoner</li><li>The Deadly Angel of Derby</li></ul></section>