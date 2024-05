Quiz: Can You Match the Song to the Movie That Featured It?

<section data-block="MultipleChoice"><h3>“How Deep Is Your Love” by the Bee Gees</h3><ul><li>Stayin’ Alive (1983)</li><li>Saturday Night Fever (1977) </li><li>54 (1998)</li><li>Xanadu (1980)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Take My Breath Away” by Berlin</h3><ul><li>Top Gun (1986)</li><li>Days of Thunder (1990)</li><li>Moonstruck (1987)</li><li>Big (1988)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Kiss From a Rose” by Seal</h3><ul><li>The Sandlot (1993)</li><li>Labyrinth (1986)</li><li>The NeverEnding Story III (1994)</li><li>Casper (1995)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Somewhere Out There” by Linda Rondstadt and James Ingram</h3><ul><li>The Last Unicorn (1982)</li><li>The Land Before Time (1988)</li><li>An American Tail (1986)</li><li>All Dogs Go to Heaven (1989)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“(Everything I Do) I Do It For You” by Bryan Adams</h3><ul><li>Robin Hood: Prince of Thieves (1991)</li><li>The Last of the Mohicans (1992)</li><li>The Man in the Iron Mask (1998)</li><li>Far and Away (1992)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“I Just Called to Say I Love You” by Stevie Wonder</h3><ul><li>Splash (1984)</li><li>Chances Are (1989)</li><li>Can’t Buy Me Love (1987)</li><li>The Woman in Red (1984) </li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Call Me” by Blondie</h3><ul><li>The Outsiders (1983)</li><li>American Gigolo (1980) </li><li>Less Than Zero (1987)</li><li>Fatal Attraction (1987)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Accidentally in Love” by Counting Crows</h3><ul><li>Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004)</li><li>Stuart Little 2 (2002)</li><li>Shrek 2 (2004)</li><li>Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams (2002)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“We Don’t Need Another Hero” by Tina Turner</h3><ul><li>Red Dawn (1984)</li><li>Dune (1984)</li><li>Batman Returns (1992)</li><li>Mad Max Beyond Thunderdome (1985) </li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Happy” by Pharrell Williams</h3><ul><li>Despicable Me 2 (2013)</li><li>Trolls (2016)</li><li>Sing (2016)</li><li>The Muppets (2011)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“I’m Alright” by Kenny Loggins</h3><ul><li>Footloose (1984)</li><li>Caddyshack (1980)</li><li>Weekend at Bernie’s (1989)</li><li>Arthur (1981)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>“Somebody’s Baby” by Jackson Browne</h3><ul><li>Fast Times at Ridgemont High (1982)</li><li>Ferris Bueller’s Day Off (1986)</li><li>Sixteen Candles (1984)</li><li>Risky Business (1983)</li></ul></section>