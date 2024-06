<section data-block="MultipleChoice"><h3>Opium</h3><ul><li>Constipation</li><li>Coulrophobia</li><li>Delusions of grandeur</li><li>Hearing loss</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Arsenic</h3><ul><li>Complications in childbirth</li><li>Anemia</li><li>Sprained ankle</li><li>Infertility</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Coffee</h3><ul><li>Insomnia</li><li>Hangnails</li><li>Burping</li><li>Joint aches</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Ground-up Mummies</h3><ul><li>Schizophrenia</li><li>Tuberculosis</li><li>Athlete's Foot</li><li>Headaches</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Skulls from those who died a violent death</h3><ul><li>Indigestion</li><li>Colon cancer</li><li>Measles</li><li>Epilepsy</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Tobacco smoke</h3><ul><li>Endometriosis</li><li>Fevers</li><li>Asthma</li><li>Bronchitis</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Chloroform</h3><ul><li>Hiccups</li><li>Acid reflux</li><li>Restless legs</li><li>Hayfever</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Leeches</h3><ul><li>Double vision</li><li>Seasickness</li><li>Fatigue</li><li>Earaches</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Mercury</h3><ul><li>Anxiety</li><li>Syphilis</li><li>Hair loss</li><li>Cholera</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Blood</h3><ul><li>Breast cancer</li><li>Hernias</li><li>Nosebleeds</li><li>Depression</li></ul></section>