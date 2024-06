Quiz: Can You Guess What These Popular Brands Were Originally Called?

<section data-block="MultipleChoice"><h3>From 1893 to 1898, inventor Caleb Bradham called Pepsi by another name. It was sold as ...</h3><ul><li>Big Gulp</li><li>Brad’s Drink</li><li>Fizz-a-Lot</li><li>Peppy</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Before settling on the name Kool-Aid in 1928, Edwin Perkins called his flavoring...</h3><ul><li>Insta-Fruit</li><li>Cool Brew</li><li>Fruit Smack</li><li>Water-Aid</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>For four years, Cheerios was sold under the name ...</h3><ul><li>Puffles</li><li>Opti-Oats</li><li>Oat-Mazing</li><li>CheeriOats</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Prior to using the name Vaseline, chemist Robert Chesebrough called the petroleum substance ...</h3><ul><li>Vasel-Clean</li><li>Wonder Jelly</li><li>Wonder Balm</li><li>Stay Soft</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Namco had an arcade hit with Pac-Man in 1980, but only after changing the name from ...</h3><ul><li>Puck-Man</li><li>Pellet-Man</li><li>Ghosts and Gobblin'</li><li>Mr. Chomp-Chomp</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Leo Gerstenzang originally called called Q-Tips ...</h3><ul><li>Cotton Cushions</li><li>Wax-Offs</li><li>Baby Sticks</li><li>Baby Gays</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The Big Mac was invented by McDonald's franchisee Jim Delligatti in 1967. He called it ...</h3><ul><li>The Aristocrat</li><li>The Super-Buger</li><li>The Mouth Pleaser</li><li>The McDouble</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Cotton candy was originally called ...</h3><ul><li>Candy Fluff</li><li>Cloud Candy</li><li>Fairy Floss</li><li>Sticky Sweet</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>For two years after their introduction in 1953, the Eggo Waffles were called ...</h3><ul><li>Weggos</li><li>Munchems</li><li>Toastees</li><li>Froffles</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The Frisbee spent a few months in the late 1950s being marketed as the...</h3><ul><li>Flying Saucer</li><li>Pluto Platter</li><li>Discus</li><li>Fly-By</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>The classic word game Scrabble was originally called...</h3><ul><li>Word Soup</li><li>Wordplay</li><li>Tile Scramble</li><li>Criss Cross Words</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Nike opened for business in 1964 selling shoes under the name ...</h3><ul><li>Swish</li><li>Blue Ribbon Sports</li><li>Swoop</li><li>Ultimate Sport</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Domino’s first location was called...</h3><ul><li>Dom’s Pizza</li><li>Poker Pizza</li><li>Two Brothers Pizza</li><li>DomiNick's Pizza</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>DC Comics began printing comics in 1934 under the name ...</h3><ul><li>World's Finest Comics</li><li>National Allied Publications</li><li>National Periodical Publications</li><li>All-Fun Comics</li></ul></section>