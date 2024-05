Quiz: Can You Guess the Summer Jobs of These Future U.S. Presidents?

<section data-block="MultipleChoice"><h3>Barack Obama</h3><ul><li>Theme park singer</li><li>Ice cream server</li><li>Sandwich artist</li><li>Busser at a diiner</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>George W. Bush</h3><ul><li>Sporting goods salesman (and leader of ping pong sales)</li><li>Hot tub salesman (and leader of filter sales)</li><li>Furniture salesman (and leader of La-Z-Boy sales)</li><li>Used car salesman (and leader of import sales)</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Bill Clinton</h3><ul><li>Music store salesman</li><li>Door-to-door knife salesman</li><li>Television salesman</li><li>Comic book salesman</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Ronald Reagan</h3><ul><li>Circus roustabout and lifeguard</li><li>Landscaper and street performer</li><li>Messenger and carpenter</li><li>Hotel hop and farmhand</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Gerald Ford</h3><ul><li>Physical trainer</li><li>Farm hand</li><li>Seasonal park ranger</li><li>Horse stall cleaner</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Richard Nixon</h3><ul><li>Chocolatier</li><li>Circus clown</li><li>Juggler</li><li>Carnival barker</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Lyndon B. Johnson</h3><ul><li>Goat herder</li><li>Cheesemonger</li><li>Horse trainer</li><li>Milkman</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Herbert Hoover</h3><ul><li>Swimming instructor</li><li>Coffee roaster</li><li>Laundry service</li><li>Grocery delivery person</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>James Garfield</h3><ul><li>Wood-cutter</li><li>Canal boat driver</li><li>Butcher</li><li>Blacksmith's apprentice</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Ulysses S. Grant</h3><ul><li>Horse trainer</li><li>Railsplitter</li><li>Textile weaver</li><li>Brick layer</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Andrew Johnson</h3><ul><li>Bartender</li><li>Sheep-shearer</li><li>Tailor's apprentice</li><li>Newspaper printer</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Abraham Lincoln</h3><ul><li>Silversmith's apprentice</li><li>Flatboat pilot</li><li>Barber</li><li>Shoemaker</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Millard Fillmore</h3><ul><li>Clothmaker's apprentice</li><li>Ironmonger's apprentice</li><li>Librarian's apprentice</li><li>Store clerk</li></ul></section><section data-block="MultipleChoice"><h3>Andrew Jackson</h3><ul><li>Taxidermist's apprentice</li><li>Journeyman</li><li>Saddler's apprentice</li><li>Stone mason</li></ul></section>